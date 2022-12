Offerte Amazon: testiera Logitech G910 Orion Spectrum in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una tastiera Logitech G910 Orion Spectrum. Lo sconto segnalato è del 56%, ovvero di 116.35€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa tastiera è 208.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma parliamo di una differenza di pochi centesimi rispetto a un'offerta lampo recente. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con il periodo di restituzione esteso al 31 gennaio 2023.

Questa tastiera Logitech G910 Orion Spectrum dispone di un Layout US International. Misura 21 x 50.5 x 3.55 cm. Dispone di switch meccanici Romer G e sistema di illuminazione RGB. Propone tasti programmabili e controlli multimediali dedicati per controllare musica e video con i controlli one-‎touch, per disattivare l'audio, riprodurre, mettere in pausa e saltare brani.

Logitech G910 Orion Spectrum

