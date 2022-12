The Witcher: al Narrative Lead del nuovo gioco piacerebbe ritornare in luoghi noti della saga

The Witcher sta vivendo un nuova giovinezza nella sua versione videoludica. Non sono è in arrivo un patch "next-gen" del terzo capitolo, ma sono in sviluppo nuovi giochi, ovvero un remake del primo capitolo e un nuovo gioco noto per ora come Project Polaris. Il Narrative Lead di tale gioco ha recentemente parlato di cosa gli piacerebbe fare con la saga e ha affermato che vorrebbe rivedere ambientazioni note.

Precisamente, quando gli è stato chiesto cosa gli piacerebbe vedere nella saga di The Witcher in futuro ha affermato che essendo dedito al nuovo gioco non può dire troppo. "Sto in realtà lavorando alla nuova The Witcher Saga, quindi qualsiasi cosa io dica sarebbe un indizio".

Ha però deciso di dare comunque una risposta "diplomatica", affermando che gli piacerebbe vedere delle vecchie ambientazioni rivisitate. "Mi piacerebbe tornare a Temeria e Vizima e scoprire come vanno le cose da quelle parti. Per questo motivo sono molto felice che stiamo facendo il remake del primo The Witcher".

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Ovviamente non è da considerare come una dichiarazione su quello che potremo vedere in Project Polaris, il nuovo capitolo della saga. Il gioco, in ogni caso, è ancora lontano così come il remake del primo capitolo.

Per il momento, CD Projekt RED si sta concentrando sull'espansione di Cyberpunk 2077. Il gioco non riceverà inoltre, come sappiamo, una modalità multigiocatore e il team ha spiegato il motivo.

Inoltre, per concentrarsi sui progetti futuri, CD Projekt RED sta interrompendo il supporto a Gwent: The Witcher Card Game.