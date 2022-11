Far Cry 6, l'espansione Lost Between Worlds verrà presentata oggi

Lost Between Worlds, la nuova espansione di Far Cry 6, verrà presentata oggi, nell'ambito di uno streaming che avrà inizio alle 19.00, ora italiana: lo ha annunciato Ubisoft, promettendo anche alcune sorprese per i fan della serie.

Alcuni giorni fa ha cominciato a girare la notizia secondo cui Lost Between Worlds potrebbe essere imminente, e il reveal previsto per oggi sembra confermare questi rumor: bisognerà solo capire se la casa francese vorrà portare il DLC anche ai The Game Awards 2022 oppure no.

In arrivo un po' a sorpresa dopo i contenuti scaricabili dedicati ai villain storici del franchise, nella fattispecie Vaas: Insanity, Pagan: Control e Joseph: Collapse, Lost Between Worlds potrebbe introdurre una trama in stile multiverso.

Si parla infatti di portali che nell'espansione ci consentiranno di viaggiare istantaneamente verso determinati punti della mappa, ma per il momento sono davvero poche le informazioni note in relazione a questo nuovo contenuto scaricabile.

L'appuntamento è insomma fissato per stasera alle 19.00: sarà interessante scoprire cosa ci attende in Lost Between Worlds e magari avere qualche indizio su quello che sarà il futuro di Far Cry dopo un capitolo non pienamente all'altezza delle aspettative.