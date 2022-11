Babylon's Fall: la Stagione Finale parte oggi con l'update 1.003

Square Enix e PlatinumGames hanno pubblicato oggi l'update 1.003 di Babylon's Fall, che dà il via alla Stagione Finale per il gioco, destinato poi a chiudere i battenti il prossimo febbraio.

La patch 1.003 non ha ancora delle note ufficiali complete, ma il gioco dovrebbe aver già effettuato il periodo di manutenzione nel frattempo, visto che era previsto andare dalle 9:00 alle 12:00 di oggi.

A partire da tale ora, Babylon's Fall dovrebbe essere tornato a disposizione con tutte le sue funzionalità online attive e l'avvio della nuova stagione.

Questa è la Final Season del gioco, ovvero quella che concluderà definitivamente l'attività sull'MMO di PlatinumGames e Square Enix. Con questa sono previste anche delle ricompense speciali legate alla stagione e il ranking Zenon: Very Hard, otre alla prima ondata delle missioni legate all'evento. Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni sui contenuti previsti per questa stagione.

Come ben sappiamo, Babylon's Fall è stato un fallimento e la sua chiusura è stata già annunciata da Square Enix, fissata per il 27 febbraio 2023. Dopo un annuncio iniziale molto promettente, in cui il titolo sembrava un action più in linea con i canoni classici di PlatinumGames, la rivelazione che si sarebbe trattato di un gioco online live service ha fatto nascere un po' di dubbi.

Di fatto, poi, l'esclusiva console PS5, disponibile anche su PC, non è mai riuscita ad attrarre il pubblico, con numeri veramente deprimenti registrati sui server, costringendo infine publisher e sviluppatori ad abbandonare il progetto. Di recente, PlatinumGames si è detta dispiaciuta per il fallimento ma continuerà con i GaaS anche in futuro.