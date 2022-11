Nintendo Switch Pro, le voci sulla console torneranno a circolare presto per un leaker

Le voci relative a Nintendo Switch Pro, il fantomatico upgrade mid-gen della console ibrida giapponese, torneranno a circolare presto e in maniera insistente: lo afferma il profilo di HotGirlVideos69, il collettivo di leaker che in passato ha più volte riportato questi rumor.

Come certamente ricorderete, c'è stato un momento in cui diverse fonti anche piuttosto attendibili, su tutte Bloomberg, davano per certo il lancio del modello potenziato di Nintendo Switch, eventualità che però poi non si è realizzata: la casa giapponese annunciò Nintendo Switch modello OLED e pose fine alle indiscrezioni.

Indiscrezioni che però sembrerebbero destinate a tornare a breve, se è vero ciò che riferisce il profilo della camgirl, che per un certo periodo ha goduto di grande popolarità, avendo azzeccato diverse notizie ben prima della loro ufficialità.

Immaginiamo che, proprio alla luce di quanto accaduto l'ultima volta, i leaker ci andranno con i piedi di piombo per evitare nuovamente una figuraccia e dal canto nostro cercheremo di filtrare nel miglior modo possibile le notizie dotate di una qualche plausibilità.

Quel che è certo è che un upgrade hardware servirebbe davvero tanto a Nintendo Switch, una console portatile in grado di offrire esperienze meravigliose ma al contempo sempre più affaticata nel gestire giochi open world con una risoluzione e un frame rate al passo coi tempi.