The Callisto Protocol: peso del gioco e dell'aggiornamento di lancio scoperti

A breve sarà disponibile The Callisto Protocol e, ora, possiamo sapere quanto è grande il file di download, insieme anche al peso dell'aggiornamento di lancio. Precisamente, l'update pesa 11,5 GB mentre il peso totale del gioco è di 43,005 GB.

L'informazione arriva da PlayStation Game Size che si occupa di analizzare i server del PlayStation Store per trovare in anticipo informazioni sui giochi in uscita. Come potete vedere poco sotto, il tutto è stato condiviso tramite Twitter.

PlayStation Game Size afferma anche che l'aggiornamento di lancio di The Callisto Protocol è calcolato come il numero 1.004.000. In precedenza, inoltre, il gioco pesava 42,794 GB nella sua versione 1.003.000.

Ovviamente esiste sempre la possibilità che il team sia costretto a pubblicare un ulteriore aggiornamento tra oggi e il lancio di The Callisto Protocol, previsto per il 2 dicembre 2022.

Ricordiamo anche che questi numeri fanno riferimento alla versione PlayStation di The Callisto Protocol. Le cifre non dovrebbero essere completamente diverse per quanto riguarda la versione PC e Xbox, ma è possibile che vi siano delle piccole differenze, anche solo di qualche centinaio di MB.

PlayStation Game Size conferma anche che sarà possibile fare il pre-load di The Callisto Protocol a partire dal 30 novembre 2022. Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Metacritic ha anche svelato la data di pubblicazione delle recensioni di The Callisto Protocol.