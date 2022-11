The Callisto Protocol: data di pubblicazione delle recensioni svelata da Metacritic

Metacritic ha svelato quando saranno messe online le recensioni di The Callisto Protocol: il 2 dicembre 2022, ovvero il giorno stesso dell'uscita.

Precisamente, Metacritic afferma che l'orario di pubblicazione delle recensioni sarò poche ore prima della pubblicazione del gioco stesso, calcolando il tutto secondo fuso orario del Pacifico.

L'informazione è stata condivisa tramite il profilo Twitter ufficiale di Metacritic, come potete vedere qui sotto.

Vi abbiamo anche proposto un articolo di confronto tra Dead Space e The Callisto Protocol, nel quale vi abbiamo detto che: "A conti fatti, è innegabile che ci troviamo di fronte ad un duo di produzioni che fanno leva su caratteristiche molto simili, nel tentativo di toccare le stesse corde emotive di chi stringe il pad tra le mani. Certo, forse è difficile individuare precedenti storici in cui due giochi così simili si siano affacciati sul mercato con una distanza temporale così ravvicinata, ma è piuttosto evidente che nei prossimi mesi saremo invasi da avventure ambientate nello spazio proprio perché, insieme a quelli che tirano in ballo il Giappone feudale, l'utenza anela a titoli con questo preciso setting."

"Tanti punti di contatto e qualche differenza di non poco conto, insomma, sperando che Dead Space Remake e The Callisto Protocol non siano solo generosi di vicendevoli déjà-vu, ma che rappresentino anche solide esperienze survival in salsa sci-fi."