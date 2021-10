Far Cry 6: versione PS4 distribuita in UK sbagliata, impossibile l'upgrade a PS5

Ubsioft ha distribuito nel Regno Unito una versione PS4 di Far Cry 6 del territorio sbagliato, rendendo di fatto impossibile l'upgrade gratuito alla versione PS5. Per inciso, alcuni utenti hanno dichiarato di aver acquistato il gioco e di essersi ritrovati con l'edizione russa.

Purtroppo l'upgrade gratuito è valido solo per versioni appartenenti allo stesso territorio, in modo da evitare truffe (acquisto in territori dove i giochi sono più economici per avere le versioni più costose).

Per risolvere il problema, gli utenti colpiti devono creare un account PlayStation russo. Purtroppo con questo sistema resteranno tagliati fuori dai DLC inclusi nell'edizione premium del gioco.

Anche se il fenomeno sembra essere più diffuso in UK, anche alcuni utenti tedeschi e greci hanno riportato a Ubisoft di essersi ritrovati con l'edizione russa del gioco. Quindi immaginiamo che l'errore nella distribuzione sia più diffuso di quanto sembri.

Difficile anche parlare di caso eccezionale, visto che non è la prima volta che accade. L'anno scorso è successo lo stesso con la versione PS4 di Assassin's Creed Valhalla, sempre nel Regno Unito. Anche in quel caso l'upgrade alla versione PS5 risultava bloccato.