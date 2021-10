Farming Simulator 22 avrà anche serre e apicoltura

Giants Software ha annunciato che in Farming Simulator 22 ci saranno serre e apicoltura, due novità che arricchiranno la serie. Ovviamente l'apicoltura consentirà di produrre miele, mentre nelle serre si potranno produrre fragole, lattuga e pomodori.

Pubblicato anche un nuovo trailer, che mostra gli animali da allevamento e quelli selvatici, presenti in campi e foreste. Vediamolo:

Vediamo anche qualche immagine delle novità presentate, in una comoda galleria:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

In combinazione con le nuove filiere produttive, gli agricoltori potranno espandere notevolmente la loro attività attraverso più opzioni e produrre ulteriori tipologie colture. La distribuzione diretta e locale permetterà una maggiore profondità di gioco, specialmente in modalità multiplayer insieme ad altri agricoltori virtuali.

L'importanza delle api si manifesterà in Farming Simulator 22 attraverso vari effetti sulla fattoria: posizionando gli alveari in prossimità di colza, patate e girasoli, la resa di queste colture aumenterà grazie all'impollinazione. Naturalmente, le api faranno anche ciò che sanno fare meglio, produrranno il miele che potrà essere rivenduto al dettaglio e alle fabbriche di cereali dove verrà utilizzato, insieme ad altri ingredienti, per preparare prodotti alimentari per la colazione. Gli alveari di varie dimensioni, produttivi durante le stagioni calde, diventeranno un rifugio sicuro per ospitare le api durante il letargo invernale