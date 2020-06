FIFA 20 domina ancora la classifica vendite in Italia, nulla di nuovo

La nuova classifica settimanale delle vendite in Italia, relativa alla settimana compresa tra l'8 e il 14 giugno, non mostra praticamente nulla di nuovo, con FIFA 20 ancora a dominare incontrastato il mercato italiano.

Il gioco di calcio EA aveva superato Animal Crossing: New Horizons già la settimana scorsa, riprendendo il comando della top ten ed evidentemente mantenendolo con una certa stabilità, a questo punto.

Poche novità anche per quanto riguarda le altre posizioni, con la presenza costante di Grand Theft Auto V di ritorno in seconda posizione e un balzo in avanti fatto da Tom Clancy's Rainbow Six Siege che dimostra come il titolo Ubisoft sia ancora in grado di ottenere grandi risultati sul mercato.

Just Dance 2020 si posiziona appena sotto il podio, superando anche questo Animal Crossing: New Horizons la cui spinta sembra andare incontro a un declino, di questi tempi. A seguire troviamo Marvel's Spider-Man, Call of Duty: Modern Warfare e il ritorno di Days Gone, titolo esclusivo per PS4 che continua a macinare vendite e consensi soprattutto presso il pubblico.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti in Italia dall'8 al 14 giugno 2020, in particolare per quanto riguarda la classifica aggregata: