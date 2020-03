FIFA 20, la patch 1.17, Title Update 13, è disponibile: ecco i dettagli

La patch 1.17, Title Update 13, di FIFA 20 è disponibile su PC e presto lo sarà anche su PS4 e Xbox One.



Il calcio virtuale, a differenza di quello reale, non si ferma. Dopo l'introduzione di speciali solette in grado di trasferire le prestazioni reali nel gioco virtuale, adesso è il momento per FIFA 20 di aggiornarsi in modo da sistemare alcune delle criticità individuate dalla community.



Tra le novità di questo aggiornamento troviamo una maggiore sensibilità delle levette analogiche, una più precisa indicazione del ping degli avversari, una sensibilità dello scatto ridotta, una più precisa indicazione delle notizie provenienti dalla CONMEBOL e sono state aggiornate diverse divise.



Ecco l'elenco:



FIFA 20 Patch 1.17 – Title Update 13



GAMEPLAY: Apportate le seguenti modifiche:

I giocatori non eseguiranno più animazioni di strattonamento contestuali affrontando gli avversari

Precisione leggermente aumentata della levetta analogica nelle partite online. Questo cambiamento risulta più evidente prendendo la mira su un calcio di rigore durante le partite

Sensibilità dello scatto leggermente ridotta

Risolti i seguenti problemi: