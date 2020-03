The Elder Scrolls Online: Harrowstorm, su PS4 e Xbox One è disponibile il nuovo DLC

Il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online: Harrowstorm è ora disponibile anche su Xbox One e PS4. Questo contenuto prepara tutti i giocatori al prossimo capitolo di gioco: Greymoor.



Oggi inizia ufficialmente su console l'avventura annuale del Cuore oscuro di Skyrim con la pubblicazione da parte di ZeniMax Online Studios del nuovo DLC di The Elder Scrolls Online: Harrowstorm. Il DLC preparerà gli eventi del prossimo capitolo Greymoor, ecco l'anteprima, e presenta due dungeon impegnativi: Unhallowed Grave e Icereach. Inoltre, sono state implementate le migliorie alle prestazioni previste con l'aggiornamento 25.



In Unhallowed Grave, predoni e profanatori di tombe si sono introdotti in un antico luogo di sepoltura a Bangkorai per cercare un antico potere rimasto imprigionato per secoli. I giocatori devono entrare in una tomba a lungo dimenticata, scoprire perché la cripta è stata violata e fermare il piano degli invasori prima che sia troppo tardi. Altri dettagli nel nostro articolo d'anteprima sul blog.



La costa settentrionale di Skyrim è afflitta da un terribile fenomeno sovrannaturale che sembra abbia avuto origine su un'isola, dimora di una potente congrega di streghe. I giocatori devono raggiungere Icereach per affrontare le streghe e porre fine al loro rituale mortale prima che riesca a portare Skyrim alla rovina. Altri dettagli nel nostro articolo d'anteprima sul blog.



Con l'aggiornamento 25 sono stati sistemati diversi aspetti del gioco. L'update è disponibile per tutti. Le correzioni alle prestazioni migliorano i tempi di caricamento, il frame rate e tanto altro per tutti i giocatori di ESO. È solo il primo passo verso un frame rate più stabile per tutti i giocatori di ESO!



Sono state apportate anche delle correzioni importanti al client di ESO, che cambiano il modo in cui il gioco viene scaricato, aggiornato e memorizzato sui dischi locali. La modifica diminuisce drasticamente la quantità di spazio occupata da ESO sul disco del giocatore. Tutti i giocatori di ESO devono scaricare nuovamente il client di gioco con la pubblicazione dell'aggiornamento 25.



Installando nuovamente ESO, i giocatori riceveranno un animale Crimson Torchbug gratuito.



Harrowstorm è solo l'inizio dell'avventura annuale del Cuore oscuro di Skyrim. Greymoor porterà i giocatori a Skyrim occidentale, la ghiacciata patria dei nord, e nelle profondità della caverna a lungo dimenticata di Blackreach, ampliata rispetto a quella già visitata in The Elder Scrolls V: Skyrim, per combattere contro mostri sinistri e andare alla scoperta dei segreti del Cuore oscuro di Skyrim.