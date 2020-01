The Elder Scrolls Online: Greymoor, l'anteprima

Casomai non fosse abbastanza chiaro, The Elder Scrolls Online potrebbe essere l'unico modo di tornare a Tamriel ancora per lungo tempo. Sempre che non vogliate reinstallare i vecchi episodi single player e spolpare quelli un altro po', ma siamo abbastanza sicuri che i fan della serie Bethesda a questo punto vogliano qualcosa di nuovo e sembra proprio che per il prossimo The Elder Scrolls bisognerà aspettare ancora un bel po'. In questo senso, il titolo ZeniMax Online rappresenta un'ottima alternativa: pur essendo un MMORPG, e contemplando quindi un importante aspetto multigiocatore, le agevolazioni implementate negli anni con un occhio di riguardo per i giocatori casual lo hanno avvicinato molto di più alla serie madre, consentendo a chiunque di cominciare l'avventura in qualsiasi momento, da solo oppure in compagnia. La nuova formula a capitoli, che ogni anno caratterizzano lo sviluppo di una nuova storyline come fosse un'intera espansione episodica, è quindi un vero e proprio incentivo a cominciare da zero, specialmente nel 2020 col ritorno di una delle regioni più amate di Tamriel : Skyrim.

La storia di questa annata si intitola Dark Heart of Skyrim e comincerà a febbraio col primo DLC, Harrowstorm , compreso nell'abbonamento ESO Plus oppure acquistabile nel Crown Store con l'apposita valuta virtuale. Harrowstorm sarà un cosiddetto "dungeon pack", un DLC che aggiungerà al gioco due nuovi dungeon da affrontare in gruppo con una serie di missioni che faranno da prologo alla nuova storyline. I giocatori saranno chiamati a indagare sulle bufere sovrannaturali che stanno funestando la regione di Skyrim e le loro ricerche li condurranno a Icereach e Unhallowed Grave. Icereach è la tana di una congrega che si nasconde nel misterioso Sea of Ghosts, su una gelida isola che sembrerebbe essere l'epicentro degli strani fenomeni meteorologici. Lo scenario di Unhallowed Grave sarà invece totalmente diverso: i giocatori dovranno infatti affrontare i predoni nelle antiche tombe sotto le sabbie di Bangkorai che rischiano di disseppellire segreti che non dovrebbero mai essere svelati. Tuttavia è importante sottolineare che non è necessario completare i dungeon di Harrowstorm per cominciare Greymoor: il secondo DLC di Dark Heart of Skyrim sarà infatti l'inizio vero e proprio della nuova campagna.

Greymoor

In uscita il 18 maggio su PC e Xbox One e il 2 giugno su PlayStation 4, Greymoor sarà il pezzo forte di questo primo semestre all'insegna del Cuore Oscuro di Skyrim. Il capitolo, assimilabile a una specie di vera e propria espansione per gli standard dei MMORPG tradizionali, riporterà i giocatori a Skyrim, la regione settentrionale di Tamriel diventata famosissima con l'omonimo quinto episodio della serie principale. A scanso di equivoci, bisogna precisare che Skyrim esiste già in The Elder Scrolls Online, ma solo la parte orientale che comprende zone come Eastmarch, Bleakrock e il Rift: Greymoor consentirà invece di esplorare le zone occidentali, e quindi di rivedere luoghi iconici come Solitude mille anni prima di The Elder Scrolls V. Ci saranno anche location inedite che comprenderanno soprattutto un gigantesco mondo sotterraneo chiamato Blackreach. È lì, infatti, che si annida una nuova specie di potentissimi vampiri al servizio di un nuovo e demoniaco villain, lo stesso raffigurato nella statuina inclusa nell'edizione da collezione del gioco: avendo saltato la pubblicazione di una Collector's Edition di Elseweyr lo scorso anno, ZeniMax ha infatti voluto accontentare i suoi fan con una versione a tiratura limitata di Greymoor.

In Greymoor i giocatori dovranno scoprire cosa ha generato i mostri provenienti dal sottosuolo e le potenti tempeste magiche che infurieranno a ripetizione sulla mappa: queste cosiddette Harrowstorm sono i nuovi eventi pubblici cui possono partecipare tutti i giocatori nelle aree interessate. Le tempeste assorbono l'energia degli esseri viventi trasformandoli in zombi o altri mostri: praticamente sono una nuova versione dei draghi o delle ancore che abbiamo già visto in giro per questa Tamriel online, ma ZeniMax ha promesso un'esperienza più diversificata e soddisfacente rispetto alla mezza delusione dei ripetitivi eventi pubblici di Elsweyr. Per i giocatori solitari ci saranno nuovi "delve", gli apprezzati dungeon single player, mentre chi ama un'esperienza più impegnativa potrà mettersi alla prova in nuovo trial da dodici giocatori chiamato Kine's Aegis. Questi contenuti ricompenseranno i giocatori con nuovi bottini ed equipaggiamenti, che comprendono una nuova categoria di oggetti, chiamati Mitici: i giocatori potranno equipaggiarne soltanto uno per volta, ma questi accessori conferiranno potentissimi bonus situazionali.

Gli oggetti Mitici sono sostanzialmente l'equivalente dei Leggendari che abbiamo visto in World of Warcraft: Legion, ma ZeniMax ha promesso di monitorare il bilanciamento e la progressione dei giocatori nel corso dei prossimi mesi, specialmente alla luce del revamp di alcune abilità, come quelle legate al vampirismo. Questa però non è l'unica feature di Greymoor che ci ha ricordato il MMORPG targato Blizzard. Ben sapendo che la sua nutrita schiera di fan ama soprattutto perdersi per ore nella lore di The Elder Scrolls Online, lo sviluppatore del Maryland ha deciso di implementare una nuova professione ispirata all'archeologia, cioè il sistema Antiquities. Dopo aver completato una serie di missioni, i giocatori apprenderanno la capacità di individuare la posizione di alcuni manufatti per poi dissotterrarli completando una serie di minigiochi. I reperti trovati in giro per il mondo sbloccheranno alcune informazioni sulla storia di Tamriel e potranno poi essere esposti nella residenza del giocatore: già questo aspetto rende questa nuova professione molto più interessante rispetto alla sua noiosa controparte su World of Warcraft.