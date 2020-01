Giochi Nintendo Switch, Oddworld: Stranger's Wrath HD (settimana 20 gennaio 2020)

Comincia una nuova settimana, anche su Nintendo Switch: in questo rapido articolo vedremo rapidamente tutti i giochi in uscita dei prossimi sette giorni, a partire da oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Pronti a mettere mano al vostro portafogli?

Il titolo principale che questa settimana arriverà su Nintendo Switch è Oddworld: Stranger's Wrath HD, la cui data di lancio è prevista per questo giovedì 23 gennaio 2020. Oddworld: Stranger's Wrath HD è la remaster per Nintendo Switch del titolo di Oddworld Inhabitants. "Ad aiutare i litigiosi abitanti arriva lo Straniero, un cacciatore di taglie alto ed enigmatico, con una missione: catturare piantagrane e furfanti e consegnarli alle autorità cittadine".

Sempre nei prossimi sette giorni, approderanno su Nintendo Switch alcuni indie che potreste valutare di tenere d'occhio, come ad esempio Caveman Chuck, Ember, Football Tactic & Glory e Warhammer 40.000: Space Wolf (quest'ultimo un gioco di strategia tattica basato sui turni, in cui si assume il comando dei Lupi Siderali). Nell'elenco qui di seguito riportato vi indichiamo tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch, con rispettiva data di lancio.

Caveman Chuck (21 gennaio 2020)

Ember (21 gennaio 2020)

Football Tactics & Glory (22 gennaio 2020)

SpeedRunners (23 gennaio 2020)

Mosaic (23 gennaio 2020)

Warhammer 40.000: Space Wolf (23 gennaio 2020)

Stranger's Wrath HD (23 gennaio 2020)

198X (23 gennaio 2020)