Resident Evil 3, i corvi potrebbero fare ritorno

I corvi potrebbero fare il loro ritorno in Resident Evil 3, almeno stando all'interpretazione di un post di Tsuyoshi Otani di Capcom data da Rourke Keegan di RelyOnHorror e da tutta quella parte della rete che segue le cose legate alla serie Resident Evil.



Otani, che è il marketing planner del Resident Evil Ambassador Program, ha pubblicato su Twitter un breve filmato con dei corvi, moltissimi corvi, registrato pare dalla sua macchina. La clip hitchcockiana ha subito scatenato le speculazioni dei fan, che l'hanno presa come una vera e propria conferma della presenza dei corvi in Resident Evil 3. Non lo è, quindi non date la cosa come scontata, ma potete comunque sperare (se vi interessa particolarmente di questo nemico).



I nemici confermati per Resident Evil 3 per ora sono gli zombi, gli hunter e il simpatico Nemesis, mentre le piattaforme su cui uscirà il gioco sono PC, PS4 e Xbox One.