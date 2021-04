FIFA 21: la eNazionale FIFA 21 powered by TIMVISION seleziona i suoi rappresentanti

La eNazionale FIFA 21 powered by TIMVISION è giunta ad un momento chiave della stagione. Questo weekend, infatti, si selezionano i giocatori che ci rappresenteranno per le gare di qualificazione per la FIFAe Nations Cup, la massima competizione per nazionali di FIFA 21.

Dopo 8 giornate di selezione aperte a tutti i player italiani, il 17 e 18 aprile verrà eletta la nuova eNazionale FIFA 21 powered by TIMVISION. In questa occasione i migliori talenti italiani su Xbox One e Playstation 4 si scontreranno in una due giorni ricca di avvincenti match, che ci consentiranno di conoscerete gli Azzurri che rappresenteranno l'Italia nelle competizioni ufficiali di quest'anno.

La competizione è stata serratissima e si è svolta online tra febbraio e marzo. Sono state più di 3200 le iscrizioni totali, dai quali sono emersi i campioni che si sono confrontati coi qualificati 2020 (l'anno scorso il circuito competitivo di FIFA per nazioni è stata interrotto a causa dell'emergenza sanitaria).

In questo modo, quindi, si sono scoperti i migliori giocatori di FIFA21 sul panorama italiano. Ma non è ancora finita. 16 giocatori per Xbox e 16 per Playstation si confronteranno nel grande evento finale, strutturato in una fase a gironi ed una ad eliminazione diretta.

Durante la giornata di sabato 17 aprile, su ogni piattaforma, si disputeranno 4 gironi all'italiana composti da 4 giocatori ciascuno. Le gare di andata e quelle ritorno assegneranno i punti che determineranno l'avanzamento alla fase successiva per i primi 2 classificati di ogni girone. Superato il primo stage verrà composto per ciascuna console un tabellone ad eliminazione diretta che darà luogo ai quarti di finale, giocati su gare "BestOf2" dagli 8 giocatori più talentuosi.

Nella giornata di domenica 18 aprilesi terranno invece le semifinali e le finalissime, sempre tramite match "Bo2", queste ultime individueranno il miglior giocatore di Xbox ed il miglior giocatore di Playstation che verranno insigniti della vittoria potendo indossare la tanto agognata maglia azzurra e conquistando il posto da titolare nella eNazionale FIFA21 powered by TIMVISION.

Il primo impegno che vedrà coinvolta la nuova rappresentativa Italiana saranno le gare di qualificazione per la FIFAe Nations Cup, massima serie del circuito competitivo internazionale di FIFA nel quale l'Italia dovrà confrontarsi con le compagini di esport player provenienti dalle nazioni di tutto il mondo.

Potrete vedere le partite direttamente all'interno della notizia, nel lettore video qui sotto.