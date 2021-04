Epic Games Store, giochi gratis PC del 15 aprile 2021 disponibili: il link al download

I giochi gratis per PC del 15 aprile 2021 sono ora disponibili su Epic Games Store. Come riportato la settimana scorsa, si tratta di Deponia: The Complete Journey, Ken Follet's The Pillars of the Earth e The First Tree.

Potete effettuare il download dei tre titoli visitando questa pagina. I giochi in questione potranno essere scaricati gratuitamente fino alle 17.00 del 22 aprile, e una volta riscattati rimarranno per sempre nella vostra libreria.

Deponia: The Complete Journey, un'immagine tratta da uno dei tre episodi.

Deponia: The Complete Journey è una raccolta che include l'intera trilogia di Deponia. Con la sua trama avvincente, i suoi personaggi adorabili, i suoi dialoghi esilaranti e un delicato mix di commedia ed enigmi, Deponia è il gioco perfetto per giovani e adulti.

Unisciti a Rufus nei suoi emozionanti viaggi, per la prima volta in un'edizione completa e con un sacco di funzionalità che strabilieranno i fan più esperti e ammalieranno anche coloro che stanno scoprendo il genere.

Ken Follet's The Pillars of the Earth, i protagonisti del gioco.

Ken Follet's The Pillars of the Earth parte dall'omonimo romanzo di Ken Follet e rielabora la storia del villaggio di Kingsbridge in una modalità interattiva totalmente rinnovata. Gioca nei panni di Jack, Aliena e Philip e modifica gli eventi del libro grazie all'esplorazione, alle decisioni che prenderai e ai dialoghi.

Inghilterra, XII secolo. In un'epoca di estrema povertà e guerra, un piccolo villaggio comincia la costruzione di una cattedrale per chiedere benessere e protezione per le sue genti. Nella lotta per la sopravvivenza, vite e destini si intrecciano. Il frate Philip diventa priore della piccola abbazia di Kingsbridge.

Nel frattempo, un ragazzo di nome Jack viene allevato nei boschi da una madre bandita dalla società. Il suo apprendistato come muratore getterà le fondamenta per un futuro da talentuoso mastro costruttore. Insieme alla nobile Aliena, caduta in disgrazia, Jack e Philip iniziano la costruzione di una delle più grandi cattedrali dell'Inghilterra.

The First Tree, un'immagine dalla campagna del gioco.

The First Tree, infine, è uno stupendo gioco di esplorazione in terza persona che ruota attorno a due storie parallele: una volpa in cerca della sua famiglia perduta e un figlio che desidera recuperare il legame con il padre in Alaska. Scopri manufatti della vita del figlio mentre avanzano nel loro viaggi...