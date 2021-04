Epic Games Store, Alien: Isolation e Hand of Fate 2 gratis la prossima settimana

Epic Games Store ha rivelato quali saranno i giochi per PC disponibili gratis la settimana prossima, a partire dal 22 aprile: si tratta di Alien: Isolation e Hand of Fate 2.

Contestualmente allo sblocco dei giochi gratis di oggi, 15 aprile 2021, la piattaforma digitale di Epic Games ha dunque annunciato i due titoli che sarà possibile scaricare gratuitamente la settimana prossima.

Alien: Isolation, lo Xenomorfo gira allegro nello scenario.

Sviluppato da Creative Assembly e pubblicato originariamente nel 2014, Alien: Isolation racconta la storia di Amanda, la figlia di Ellen Ripley, che intraprende una disperata battaglia per la salvezza in una missione in cui dovrà svelare la verità che si cela dietro la scomparsa di sua madre.

Nei panni di Amanda, esplora un mondo sempre più pericoloso e affrontane gli abitanti: un popolo tormentato e in preda al panico e un imprevedibile e spietato Alien.

Indifesa e senza un'adeguata preparazione, Amanda dovrà andare alla ricerca di risorse, trovare soluzioni improvvisate e usare l'ingegno per riuscire nella missione e, soprattutto, per sopravvivere.

Hand of Fate 2, il tavolo da gioco.

Hand of Fate 2 è invece un appassionante RPG che miscela spettacolari combattimenti e carte collezionabili per dar vita a un'esperienza originale e coinvolgente.

Un nuovo eroe sfiderà il Mazziere in Hand of Fate 2! Padroneggia un gioco da tavolo in costante cambiamento che presenta missioni rigiocabili all'infinito. Sblocca nuove carte, dai forma alla tua avventura e sconfiggi gli avversari in combattimenti in tempo reale!