FIFA 22 sarà il protagonista dell'EA Play Sotto i riflettori del 20 luglio

Ieri abbiamo provato a raccogliere nell' anteprima di FIFA 22 tutto quello che EA ha annunciato nei giorni scorsi, ma siamo anche consapevoli che mancano tutti i dettagli di queste novità, oltre che i cambiamenti a FUT e alle altre modalità di gioco. Il 20 giugno alle 19 , però, sarà il momento di parlare con più precisione di tutte queste cose in compagnia, immaginiamo, di coloro che le hanno ideate e poi integrate in FIFA 22.

In questo modo dopo Battlefield 2042 e Apex Legends, gli studi indipendenti e Madden NFL 22, adesso abbiamo un quadro più completo di quello che ci aspetta in vista del 22 luglio 2021, giorno nel quale verrà mandato in onda l'EA Play Live "classico", ovvero 40 minuti dei giochi in arrivo nei prossimi mesi e pochi fronzoli.