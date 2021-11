FIFA 22 Ultimate Team, un giocatore di Prossima Generazione gratis

Electronic Arts ha annunciato una promozione per FIFA 22 che consente di ricevere gratis un giocatore di Prossima Generazione per la modalità Ultimate Team.

Accedere all'iniziativa è semplicissimo: basta giocare con FIFA 22 (qui la nostra recensione) entro il 14 gennaio 2022. Si riceverà così un oggetto giocatore di Prossima Generazione non scambiabile a partire dal 15 dicembre per rinforzare la propria squadra Ultimate Team.

"Ottieni uno tra Mbappé, Camavinga, Pulisic, Bellingham, Hernández o Foden, con valutazioni speciali basate sui momenti clou delle carriere di questi giovani campioni", recita il comunicato di Electronic Arts.

Sei tra i giovani più promettenti, pronti a lasciare il segno sul palcoscenico mondiale. Scopri i giocatori Next Generation e il momento che li ha fatti conoscere al mondo intero.

KYLIAN MBAPPÉ

Classe cristallina. Mbappé è diventato uno dei più forti calciatori al mondo nel giro di pochissimo tempo. Mbappé si è affermato come leader di una nuova generazione di talenti guidando il PSG al titolo della Ligue 1 nella sua prima stagione a Parigi.

EDUARDO CAMAVINGA

Camavinga ha bruciato le tappe nella sua carriera, diventando il più giovane debuttante con la prima squadra del Rennes, ad appena 16 anni. Per lui firmare con il Real Madrid a 18 anni non era abbastanza. È andato oltre, togliendosi lo sfizio di esordire al Santiago Bernabéu con un gol. Nato per calcare i palcoscenici più prestigiosi.

JUDE BELLINGHAM

Lasciare la propria città a 17 anni per firmare con il Borussia Dortmund non è da tutti. È un segno di maturità, di fiducia in sé stessi e di coraggio. Questi attributi, uniti a un talento eccezionale, rendono Jude Bellingham un giocatore di primissimo livello. Tra i protagonisti del trionfo nella DFB-Pokal la passata stagione con il Dortmund grazie a una rete in finale contro lo Stoccarda, Bellingham continua a migliorare di partita in partita.

PHIL FODEN

Da Stockport con furore... Phil Foden. La sua rapida ascesa ha sorpreso solo quelli che vivono fuori Manchester. Rapido, mancino e caparbio al punto da essere sia uomo squadra, sia eccellente solista. Per lui parlano i tre titoli della Premier League vinti a soli 21 anni. La scorsa stagione è stata probabilmente la migliore per questo straordinario talento, impreziosita dalla perla al volo contro l'Everton.

CHRISTIAN PULISIC

Dalla Pennsylvania alle luci blu della Shed End. Ci si aspettavano grandi cose da Christian Pulisic, già protagonista in Bundesliga e in Premier League nonostante i suoi 23 anni, e fin qui non sta deludendo le attese. Dopo 81 presenze con il Borussia Dortmund, Pulisic è sbarcato in Premier per vestire la maglia del Chelsea. Una tripletta nella sua prima stagione, accompagnata da diverse prestazioni di altissimo livello, lo hanno reso un giocatore amato e rispettato da tifosi e colleghi. Dopo aver conquistato la UEFA Champions League con i Blues, Pulisic punta ora a nuovi prestigiosi obiettivi.

THEO HERNÁNDEZ

Non è facile lasciare il segno in un'epoca in cui il ruolo di terzino è tra i più gettonati. Non per Theo, le cui sgroppate, gli inserimenti e la visione di gioco ne fanno un punto di riferimento in campo. Il Milan può vantare nella sua storia alcuni dei più forti esterni difensivi di tutti i tempi. Theo si è dimostrato il degno erede degli straordinari interpreti che lo hanno preceduto. Il suo primo gol con la maglia del Milan, messo a segno nel recupero, ha regalato la vittoria ai rossoneri. Sono seguite una serie di ottime prestazioni che hanno permesso a Theo, nella stagione 2019/20, sia di vincere il premio di miglior giocatore del Milan, sia di guadagnarsi un posto nella Squadra dell'anno della Serie A. In continua crescita.