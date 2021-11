Drone DJI Mini Combo: offerta Amazon del Black Friday 2021, un drone leggero in forte sconto

Su Amazon, per il Black Friday 2021, è stato messo in offerta un Drone DJI Mavic Mini Combo. Lo sconto segnalato è di 170€, ovvero del 34%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo Drone leggero è 499€. In realtà, è possibile trovarlo di norma a una cifra compresa tra 396 e 406 euro. Lo sconto più recente era 359 euro; quello odierno è migliore ed è anche il prezzo più basso in assoluto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo Drone leggero DJI Mavic Mini Combo pesa solo 249 grammi. La batteria concede 30 minuti di utilizzo continuati con una carica completa. Include una telecamera da 12 MP per foto aeree e video QHD da 2.7 kilometri di distanza. Il gimbal è motorizzato a tre assi e ha quindi una buona stabilità della fotocamera per riprese chiare. Dispone di un telecomando dedicato che mantiene un'alimentazione video hd a bassa latenza fino a 2 km distanza. La temperatura di utilizzo consigliata è tra i 0 e 40 gradi.

Nel pacchetto del Drone DJI Mavic Mini Combo sono inclusi:

1x Aeromobile

1x Copertura protettiva della fotocamera

1x Radiocomando

3x Eliche di ricambio (coppia)

2x Cavo Micro USB

3x Batteria di volo intelligente

1x Paraeliche circolari

1x Stazione di ricarica doppio uso

1x Cavo radiocomando (connettore Micro USB)

1x Cavo radiocomando (connettore USB-C)

1x Cavo radiocomando (connettore Lightning)

1x DJI - Caricabatterie USB 18W

1x Stick di ricambio (coppia)

1x Cacciavite

18x Vite di ricambio

1x Custodia da trasporto

