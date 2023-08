FIFA 23 Ultimate Edition per PC in offerta Amazon raggiunge il prezzo minimo storico

Nel mentre attendiamo l'arrivo di EA Sports FC 24, l'ultimo FIFA di Eletronic Arts è in sconto al prezzo minimo storico in versione PC. Potete trovare il gioco al -60% con un'offerta Amazon nella versione FIFA 23 Ultimate Edition. Il gioco è disponibile a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente secondo Amazon, che è poi anche il prezzo consigliato, è pari a 89.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Segnaliamo che si tratta di un acquisto digitale: non dovrete attendere la spedizione in quanto vi arriverà direttamente per email il codice per fare il download di FIFA 23 Ultimate Edition su PC, un attimo dopo l'acquisto.

FIFA 23 Ultimate Edition include il gioco base e anche 4.600 Punti FIFA. Questo capitolo propone la FIFA World Cup maschile e femminile, molteplici club femminili, nuove meccaniche per tiri, punizioni, calci di rigore e non solo. C'è poi il supporto al cross-play per le modalità 1 contro 1 di FIFA Ultimate Team, come Stagioni Online, Amichevoli Online e altre.