Il 2023 sembra essere uno degli anni migliori di sempre per i videogiochi, stando alle medie voto

Secondo molti il 2023 si sta configurando come uno degli anni migliori di sempre per la storia dei videogiochi, pur non essendo ancora finito. Forbes ha analizzato le medie voto dei titoli maggiori usciti nel corso dell'anno, scoprendo che su Metacritic ci sono tredici giochi con una media voto uguale o superiore all'85. Di questi sei sono sopra il 90 e due (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Baldur's Gate III) sono sopra il 95.

Voti stellari

Baldur's Gate 3 è stato un successo di pubblico e di critica

Hi-Fi Rush - 89

Dead Space Remake - 89

Metroid Prime Remastered - 94

Resident Evil 4 - 93

Hogwarts Legacy - 85

Star Wars: Jedi Survivor - 85

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96

Diablo 4 - 91

Street Fighter 6 - 92

Final Fantasy XVI - 87

Pikmin 4 - 87

Baldur's Gate 3 - 97

Shadow Gambit: The Cursed Crew - 85

Come fatto già notare, l'anno non è ancora finito e ci sono ancora tantissime uscite da considerare, quali: Starfield, Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Alone in the Dark, Forza Motorsport, Armored Core VI, Super Mario Bros Wonder e Super Mario RPG. Probabilmente non tutti supereranno l'85 di media voto, ma se anche solo un terzo ce la facesse sarebbe un'altra bella infornata di titoli da non perdere assolutamente.

C'è poi da dire, che se consideriamo anche la scena indipendente e le uscite meno pubblicizzate, la situazione diventa ancora più rosea. Ad esempio Opencritic, tra il meglio del 2023, ci mostra:

Quake 2 - 91

8-Bit Adventures 2 - 91

Jack Jeanne - 90

Let's! Revolution - 90

Path of the Midnight Sun - 89

Dave the Diver - 89

Vernal Edge - 88

Gravity Circuit - 88

Radiant Tale - 86

Ghost Trick: Phantom Detective - 86

Theatrhythm Final Bar Line - 86

Cassette Beast - 86

Humanity - 85

A Space for the Unbound - 85

F1 2023 - 85

Ci sarebbe inoltre da aggiungere che i moltissimi giochi con la media voto sopra il 7 non sono certo da disprezzare, ma immaginiamo che abbiate capito il punto. Rimane da trovare un modo per giocare tutto.