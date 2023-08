Netac NV7000 da 2 TB per PS5 e PC: l'offerta Amazon dell'SSD con dissipatore include anche un coupon

Se siete in cerca di un SSD con dissipatore adatto a PlayStation 5 e ai computer, allora potete sfruttare una nuova offerta Amazon con tanto di coupon che aggiunge un 30% di sconto, per un totale di 82€ risparmiati rispetto al prezzo consigliato. Parliamo dell'SSD Netac NV7000 da 2 TB che potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 185.99€. Grazie al coupon - che ricordiamo è disponibile in numero limitato - il prezzo raggiunge il minimo storico. Il prodotto è venduto dal produttore Netac ed è spedito da Amazon Italia.

Netac NV7000 da 2 TB è compatibile con PS5 e PC. Dispone anche di un dissipatore che migliora le prestazioni durante le sessioni più lunghe e i periodi più caldi grazie a una migliore distribuzione del calore. La velocità è fino a 7.000 MB/s,