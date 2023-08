Baldur's Gate 3 per PS5 sarà pubblicato in Giappone da Spike Chunsoft, in edizione fisica e digitale

Spike Chunsoft ha annunciato su X che pubblicherà Baldur's Gate 3 in Giappone. Il gioco sarà lanciato su PS5 in edizione fisica e digitale. Per ora non c'è ancora una data d'uscita, ossia non è stata specificata, ma viene detto che il titolo di Larian Studios arriverà entro la fine del 2023.

Baldur's Gate 3 sta diventando un gioco importantissimo, con le vendite della versione PC che sono già stratosferiche. La versione PS5 uscirà il 6 settembre 2023 in occidente ed è oggetto di grandissima attesa, tanto che risulta essere il gioco più prenotato del PlayStation Store USA. È la prima volta che capita con un gioco di ruolo occidentale hardcore, genere che solitamente su console non è amato da molti.