AMD Radeon RX 7800 XT: PowerColor svela a sorpresa tutti i dettagli della nuova scheda video

L'azienda PowerColor ha sorprendentemente svelato la nuova scheda grafica AMD Radeon RX 7800 XT, evoluzione diretta della RX 6800 XT. La variante trapelata, chiamata Red Devil, presenta un design con raffreddamento personalizzato, configurazione a tripla ventola e PCB dedicato. Questa inaspettata rivelazione ci permette di conoscere le specifiche tecniche della GPU.

La AMD Radeon RX 7800 XT combina elementi di Navi 31 e Navi 32, con la versione trapelata che include una configurazione Navi 31 con quattro MCM (due in meno rispetto alle Navi 31 complete, quelle montate sulla 7900 XTX). La GPU offre 3840 core distribuiti in 60 unità di calcolo, con clock in gioco fino a 2255 MHz e boost fino a 2565 MHz, garantendo un totale di 40 TFLOP di potenza di calcolo.