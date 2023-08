Baldur's Gate 3 è sceso di un punto su Opencritic, Super Mario Odyssey ha ripreso la vetta

Baldur's Gate 3 non è più il gioco con la media voto più alta di sempre su Opencritic. Questa mattina il gioco è sceso di un punto, scendendo a 96 e ridando il trono a Super Mario Odyssey, che rimane stabile a 97 (anche perché difficilmente usciranno altre recensioni di un titolo così vecchio).

C'è da dire che di Baldur's Gate 3 mancano ancora le recensioni della versione PS5 (Opencritic aggrega le recensioni di tutte le piattaforme in un unico voto), quindi potrebbe risalire o scendere ancora.

Comunque sia, il titolo di Larian Studios rimane primo tra le uscite del 2023, probabilmente grazie a qualche decimale in più che lo fa prevalare su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch, anch'esso a 96.