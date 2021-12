FIFA lancia una struttura di partnership commerciali su calcio e eSport femminili

La FIFA ha annunciato il lancio di una nuova struttura per le partnership commerciali dedicata in particolare a calcio e eSport al femminile, in vista del Campionato del Mondo FIFA World Cup 2026 in Canada, Messico e USA, oltre alla FIFA Women's World Cup Australia e Nuova Zelanda 2023.

Per la prima volta, FIFA introduce dunque nuove partnership commerciali che consentiranno alle compagnie in tutto il mondo di sfruttare opportunità di accordi legati agli eventi sportivi e alle iniziative sul calcio e l'eSport, con particolare riguardo alle divisioni femminili.

Si tratta di un nuovo passo da parte di FIFA verso la parità nel trattamento dello sport femminile, in special modo per quanto riguarda il calcio e l'eSport. Il tutto comprende anche FIFAe, brand-ombrello lanciato di recente e destinato a comprendere tutte le varie iniziative legate all'eSport e al gaming, che segna l'impegno della federazione verso le nuove generazioni.

La nuova struttura commerciale presenta partnership flessibili attraverso vari settori riguardanti FIFA, in particolare calcio femminile, maschile e il settore eSport. I partner di Coppa del Mondo femminile, Women's Football e FIFAe riceveranno vari vantaggi su un piano globale, anche per quanto riguarda sponsor e organizzatori di tornei ufficiali.

FIFA Partners continuerà a mantenere il massimo livello di associazione con i partner globali attraverso le proprietà e competizioni legate alla FIFA.