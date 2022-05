I film in contemporanea al cinema e in streaming non funzionano, major fanno marcia indietro

John Fithian, il capo della National Association of Theater Owners americana, ha raccontato che le major cinematografiche stanno facendo marcia indietro sul lancio contemporaneo dei film al cinema e in streaming. Il motivo? Semplicemente non funzionano, a causa della pirateria digitale. Naturalmente il suo è un punto di vista di parte, dato il suo ruolo, ma è abbastanza facile verificarne le parole valutando i lanci dei blockbuster più recenti, quasi tutti usciti prima al cinema con finestre d'esclusiva prolungate.

Il modello di distribuzione contemporaneo sembrava aver preso forza con i confinamenti dovuti alla pandemia, che hanno costretto alla chiusura delle sale per motivi di sicurezza, favorendo i servizi di video streaming. In particolare Disney aveva deciso di lanciare alcuni suoi film in contemporanea ai cinema e su Disney+, permettendone il noleggio a pagamento, e Warner Bros. si era affidata a HBO+ per le sue pellicole. Il problema è che il nuovo modello non ha funzionato, come già detto a causa della troppa pirateria, enormemente facilitata dall'arrivo dei film su internet.

Fithian: "È chiaro che la pirateria raggiunge picchi maggiori quando i film diventano disponibili per la visione casalinga. Poco importa che si tratti di video-on-demand premium o in abbonamento."

Quindi creare finestre di esclusiva per i cinema non è solo un modo per guadagnare dai biglietti, ma anche per difendersi dal mercato dei falsi. Comunque sia il periodo d'attesa per l'arrivo dei film nei servizi di video streaming è enormemente diminuito rispetto al passato: ora bastano quarantacinque giorni per l'arrivo dei film nei vari servizi online, lì dove prima ce ne volevano in media almeno settanta.