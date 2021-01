Final Fantasy 14, evento di presentazione posticipato causa Covid-19

Final Fantasy 14 doveva essere protagonista di un importante evento di presentazione fissato per febbraio, ma questo è stato posticipato da Square Enix a causa del perdurare dello stato di emergenza dato dalla diffusione del Covid-19 in Giappone, così come in tutti gli altri paesi.

Prosegue comunque il percorso di evoluzione del MMORPG da parte di Square Enix, le cui novità maggiori in arrivo nei prossimi mesi dovevano appunto essere presentate in questo evento in streaming fissato per febbraio 2021 ma che si terrà più tardi, a questo punto.

Square Enix ha comunicato in via ufficiale che, con il nuovo stato di emergenza dichiarato per il Giappone a causa della pandemia da Covid-19, l'evento non potrà essere effettuato e verrà dunque spostato di qualche settimana, probabilmente, anche se non c'è ancora una tempistica precisa.

In ogni caso, si terrà comunque la "62esima lettera dal producer", ovvero l'appuntamento ormai storico con le novità attraverso un aggiornamento in streaming da parte del producer Naoki Yoshida, durante il quale probabilmente si parlerà anche della prossima espansione maggiore, ma una presentazione più estesa dovrebbe comunque arrivare con l'evento in streaming che è stato spostato.

Final Fantasy 14 ha ricevuto di recente la patch 5.41, con nuovi contenuti in termini di quest ed elementi della storia oltre ad aggiornamenti tecnici. Nel frattempo, c'è stata la conferma che Final Fantasy 14 su PS5 è retrocompatibile, ma gira meglio, e che il gioco conta oltre i 20 milioni di giocatori, con dati aggiornati all'estate scorsa.