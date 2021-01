Maneater avrà un DLC: arriva la conferma ufficiale degli sviluppatori

Maneater, il "simulatore di squalo" (o ShaRkPG se preferite) di Tripwire Interactive riceverà almeno un DLC. L'informazione arriva tramite un AMA (Ask Me Anything) tenuto dagli sviluppatori su Reddit. Sean McBride, art director del gioco, ha affermato: "Il DLC è stato confermato! Il team ci sta lavorando da qualche tempo oramai. Speriamo di condividere più informazioni al riguardo molto presto."

Attualmente, quindi, non abbiamo alcuna informazione sul tipo di DLC che Tripwire Interactive ha intenzione di rilasciare: pare probabile che si tratti di altri livelli, con nuovi nemici e potenziamenti per Maneater. Non sappiamo, per il momento, quale possa essere la data di uscita, ma stando alle parole degli sviluppatori probabilmente non dovremo attendere troppo prima di scoprirla.

Vi ricordiamo inoltre che Maneater è attualmente uno dei giochi "gratis" del PlayStation Plus di gennaio 2021, insieme a Shadow of the Tomb Raider e Greedfall. L'ingresso del gioco nell'abbonamento di Sony PlayStation ha di certo dato visibilità al videogame, che otterrà così nuovi fan e nuovi potenziali acquirenti del DLC. Maneater ha inoltre ricevuto un upgrade next-gen, che porta la risoluzione a 4K, il frame rate a 60, introduce il ray tracing e, su PS5, il supporto per le funzioni uniche del DualSense.

Nella nostra recensione di Maneater vi abbiamo spiegato che il gioco, in realtà, non è particolarmente interessante, soprattutto a causa di una notevole ripetitività. Speriamo quindi che il DLC riesca a introdurre nuove meccaniche.