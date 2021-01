Animal Crossing: New Horizons e Nintendo Switch dominano le vendite nel Regno Unito

Animal Crossing: New Horizons continua ad essere primo nella classifica relativa alle vendite settimanali di videogiochi nel Regno Unito, in questo caso per quanto riguarda la settimana compresa tra l'11 e il 17 gennaio 2021.

Nonostante il gioco sia calato del 24% rispetto alle vendite della settimana precedente, è riuscito comunque a mantenere saldamente la prima posizione della classifica, con una top ten che peraltro è fortemente a trazione Nintendo Switch.

La console Nintendo domina anche in UK, territorio non proprio ostile ma comunque che storicamente non rappresenta la principale roccaforte della casa di Kyoto. Eppure, Nintendo Switch è riuscito anche nell'impresa di conquistare Albione: dei dieci titoli presenti nella top ten dei più venduti della settimana, praticamente 7 sono per Nintendo Switch, ovvero la quasi totalità.

Vediamo dunque la top ten UK aggiornata al 17 gennaio 2021: