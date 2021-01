PlayStation Plus, i giochi gratis PS4 e PS5 di gennaio 2021 sono disponibili da oggi

PlayStation Plus si aggiorna con i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 di gennaio 2021, che sono disponibili da oggi secondo il programma già ampiamente annunciato nei giorni scorsi e andando dunque a sostituire quelli rilasciati nel corso di dicembre.

Ricordiamo dunque che i giochi PS Plus di gennaio 2021 sono Shadow of the Tomb Raider, Greedfall e Maneater, tutti disponibili da oggi per gli abbonati al servizio Sony su PS4 e PS5, sostituendo i precedenti giochi gratis di dicembre 2020 ovvero Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble.

Shadow of the Tomb Raider ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del terzo capitolo della recente trilogia che ha sancito il reboot della celebre serie Crystal Dynamics, probabilmente l'aggiunta di maggior rilievo al catalogo di PS Plus per questo mese nel caso non abbiate già proceduto all'acquisto in precedenza.

Greedfall è un'altra aggiunta interessante: si tratta di un action RPG caratterizzato da una particolare ambientazione coloniale, che mischia elementi storici del '700 con elaborazioni fantastiche che richiamano il fantasy classico e varie leggende, lanciandoci alla conquista di una misteriosa isola con risvolti sovrannaturali.

Infine, Maneater è disponibile solo in versione PS5: si tratta di una sorta di "simulazione di squalo", che ci vede interpretare una di queste terribili macchine da guerra acquatiche alle prese con la caccia alla prede in acqua e con le minacce provenienti anche da fuori dall'acqua, con soluzioni di gioco veramente particolari.