Final Fantasy 14 patch 6.1: Newfound Adventure disponibile, tanti contenuti aggiuntivi

Final Fantasy 14 si espande ancora con l'arrivo della nuova patch 6.1 chiamata Newfound Adventure, che porta con sé numerosi contenuti aggiuntivi tra quest, opzioni e sistemi di gioco, eventi speciali e altro.

Come avevamo riportato parlando di data d'uscita e trailer per l'update, la patch 6.1 rappresenta un vero e proprio nuovo capitolo per il celebre MMORPG Square Enix, vista la quantità di materiali che la caratterizza, sia per quanto riguarda il gioco multiplayer online che anche l'avventura in singolo.

Tra gli elementi narrativi troviamo una nuova storia per il Warrior of Light, aggiungendo anche una vasta serie di nuovi contenuti e miglioramenti per il supporto di un'esperienza accessibile in solitaria. Tra queste modifiche troviamo cambiamenti a vari duty di basso livello della storia principale e anche l'aggiunta del nuovo Duty Support System, che offre ai giocatori l'opportunità di completare insieme a dei PNG dei dungeon e trial a 4 giocatori della storia principale di A Ream Reborn (2.0).

Per supportare ulteriormente un'esperienza di gioco accessibile in solitaria sono state anche apportate delle importanti revisioni a Cape Westwind e ai duty successivi.

Il Duty Support System verrà anche ampliato negli aggiornamenti futuri per supportare i contenuti della patch 2.x, oltre ai contenuti di Heavensward e quelli successivi.

La patch 6.1 aggiunge inoltre una serie di nuovi contenuti di gioco con cui potrai divertirti nel corso delle tue nuove avventure. Ulteriori dettagli sui contenuti: