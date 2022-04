Toshihiro Nagoshi parlerà al NetEase Games Developer Summit 2022

Il NetEase Games Developer Summit 2022, che si svolgerà dal 18 al 21 aprile, vedrà la partecipazione di Toshihiro Nagoshi, storico producer della serie Yakuza, che parlerà nel corso dei panel previsti per l'evento.

Capo del Nagoshi Studio, aperto proprio da NetEase Games dopo l'addio a SEGA, Nagoshi discuterà di come realizzare giochi culturalmente di nicchia in un mercato globale in crescita.

Non si tratterà dunque di un reveal del suo prossimo gioco, che non sarà un mobile game e che speriamo possa in qualche modo portare avanti la lunga tradizione action narrativa che ha reso celebre il producer giapponese.

Ad ogni modo, il creatore di Yakuza non sarà l'unico ospite del NetEase Games Developer Summit 2022: la lista include anche Filip Coulianos, lead designer di It Takes Two (recensione), Goichi Suda e infine Benjamin Diebling, director of motion capture presso Quantic Dream.

Sarà possibile seguire i panel in streaming su YouTube, mentre i canali social di NetEase si occuperanno di riportare tutte le novità.