Final Fantasy 6: Kitase vuole un remake del capolavoro di Square

Kitase ha nuovamente detto la propria riguardo alla possibilità di realizzare un remake di Final Fantasy 6 in una recente intervista con i veterani di Square Enix. Il director di Square Enix ha affermato di essere interessato.

Kitase ha detto nell'intervista che potete vedere nel tweet poco sotto: "Mi piacerebbe puntare su Final Fantasy 6 di nuovo!". Kitase, se non lo sapevate già, è stato il director dell'originale Final Fantasy 6 per Square, ai tempi. Certamente il fatto che il director originale sia interessato al progetto è un buon punto di partenza, ma non è affatto sufficiente per far sì che Square Enix sia pronta a dare via libera all'idea.