PS Plus Premium: The Witcher 3 è la nuova prova gratuita, vediamo quante ore sono gratuite

Tramite una segnalazione di PlayStation Game Size, account Twitter che si occupa di scandagliare i server PlayStation in cerca di informazioni sui giochi e i servizi di Sony, abbiamo modo di scoprire che The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition è uno dei giochi in versione di prova gratuita tramite PS Plus Premium, ovvero il livello massimo del servizio per PS4 e PS5.

Secondo quanto indicato, questa fase di prova per The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition sarà di ben quattro ore. Considerando comunque che parliamo di un gioco di ruolo che può facilmente richiedere 200 ore per essere completato (e non al 100%), quattro ore sarà giusto sufficiente per iniziare la storia e capire se le meccaniche di gioco principali dell'opera di CD Projekt RED sono in linea con le nostre aspettative.