Final Fantasy 7 Ever Crisis ha raggiunto i 7,77 milioni di download

Il tweet recita: "Abbiamo raggiunto 7,77 milioni di download! In segno di riconoscenza, siamo lieti di presentare un'illustrazione commemorativa realizzata dall'illustratrice di personaggi Risa Fujise! Grazie per il vostro continuo supporto a Final Fantasy 7 Ever Crisis!"

Final Fantasy 7 Ever Crisis

Una battaglia di Final Fantasy VII Ever Crisis

Final Fantasy 7 Ever Crisis è un mix di diversi giochi della saga FF7: include l'originale capitolo per PS1, il prequel Crisis Core e i giochi Dirge of Cerberus, Before Crisis, Advent Children e anche parti di trama legate all'altro capitolo mobile già cancellato, The First Soldier.

Final Fantasy 7 Ever Crisis è un gioco gacha con combattimenti a turni che viene regolarmente aggiornato con nuovi contenuti di trama, quindi al momento non è disponibile l'intera collezione.