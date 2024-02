Final Fantasy 7 Rebirth, Cloud suona il brano Simple and Clean da Kingdom Hearts

Final Fantasy 7 Rebirth include la possibilità di suonare il pianoforte, in maniera molto simile alla chitarra di The Last of Us Parte 2, e un utente ne ha approfittato per pubblicare un video di Cloud che suona il brano "Simple and Clean".

Intitolato in originale "Hikari", il singolo di Hikaru Utada fa parte della colonna sonora di Kingdom Hearts, un'altra serie particolarmente celebre di Square Enix, dunque ci troviamo di fronte a un simpatico crossover musicale.

A proposito di funzionalità, abbiamo appena pubblicato il trailer delle feature di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5, legate in particolare al supporto del controller DualSense fra grilletti adattivi e feedback aptico, ma non solo.