Final Fantasy e Dragon Quest hanno cambiato le sorti di PlayStation, dice Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida, boss di PlayStation Indies ed ex SIE WorldWide Studios, ha parlato in un'intervista di come Final Fantasy e Dragon Quest e di come hanno cambiato le sorti di PlayStation nei primi anni di vita di PS1.

Yoshida afferma che durante gli anni 90' SEGA e Nintendo stavano dominando il mercato del gaming, rendendo difficile l'ingresso di un terzo concorrente. Infatti, stando alla sua ricostruzione, molti publisher di terze parti stavano ancora cercando di "capire come funzionava la grafica in 3D in tempo reale" ed erano piuttosto scettici nei confronti del prototipo della prima PlayStation. In molti decisero inizialmente di non supportare la console, il che avrebbe potuto decretarne l'insuccesso.

Final Fantasy 7

Fortunatamente per Sony, SquareSoft ed Enix (prima della loro fusione) invece si sono dimostrate disponibili fin da subito a portare i loro giochi su PS1, in particolare Final Fantasy 7 e Dragon Quest 7. Secondo Yoshida questo è ciò che ha cambiato le sorti della prima PlayStation e ha contribuito enormemente a decretarne il successo.

"Questi due RPG sono le più grandi IP in Giappone. E, sai, dietro le quinte si parlava di cose che non posso dire, ma entrambe (Square ed Enix) si sono impegnate per portare i loro nuovi giochi su PlayStation. Questo ha cambiato totalmente le nostre sorti e finalmente avevamo i giochi di cui avevamo bisogno per il successo di PlayStation", ha dichiarato Yoshida in un'intervista con GameReactor.

Originariamente Final Fantasy 7 era in sviluppo su SNES. In corso d'opera il team ha deciso di cambiare le carte in tavola e realizzare un gioco in 3D, virando inizialmente su Nintendo 64. Alla fine tuttavia Square ha optato per la prima PlayStation in quanto usava i CD-Rom invece delle cartucce, che avrebbero limitato il gioco. Come sappiamo Final Fantasy 7 si è rivelato un successo incredibile, non solo in Giappone ma anche in Europa e Nord America, aiutando la diffusione di PSX nel mondo.