Offerte Amazon: Ratchet & Clank Rift Apart PS5 per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto il videogioco Ratchet & Clank Rift Apart, esclusiva PlayStation 5 che ci riporta a vivere le avventure del famoso Lombax. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Ratchet & Clank Rift Apart è 80,99€. Lo sconto in questione porta il titolo ad un prezzo inferiore alla metà. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Come abbiamo detto nella nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart, "Ratchet & Clank: Rift Apart è, senza mezzi termini, una grandiosa esperienza, capace di emozionare davvero chiunque grazie alla sua spettacolarità e al feeling di gioco estremamente rifinito. Siamo di fronte a valori produttivi incredibili non solo per la serie Insomniac, per un gioco sorprendentemente denso di contenuti."