NBA Clash, la recensione del basket strategico per iOS e Android

Gameplay

NBA Clash, le squadre si affrontano sul campo

Partiamo appunto dal gameplay, a cui si viene introdotti tramite un semplice tutorial quando si avvia il gioco per la prima volta. Utilizzando una visuale in stile ritratto, con una panoramica verticale del campo, il nostro obiettivo in NBA Clash sarà quello di condurre alla vittoria una squadra formata da tre giocatori, raggiungendo gli undici punti prima del nostro avversario: semplice e veloce.

Quello che sorprende sono i controlli e, in generale, la gestione dei movimenti. Gli atleti in campo si spostano automaticamente verso il canestro dell'altro team, ma poi si fermano in attesa dei nostri input: toccare il giocatore in possesso di palla gli indicherà di tirare, toccarne uno privo di palla segnalerà il passaggio, disegnare delle traiettorie in profondità attiverà schiacciate oppure alley-oop, e così via.

Stesso discorso in fase difensiva: toccare il giocatore più vicino alla palla lo farà saltare nel tentativo di bloccare un eventuale tiro, uno slide gli indicherà invece di provare a rubare la palla, mentre toccare un altro componente della squadra lo chiamerà come rinforzo. Naturalmente il punto è quello di impedire al team avversario di segnare, riconquistare palla e proiettarsi rapidamente verso il loro canestro, ma c'è un extra costituito dalle carte presenti nella parte bassa dello schermo, che assicurano abilità speciali legate ai singoli atleti.

Esattamente come nel già citato Clash Royale, le partite sono rigorosamente in multiplayer online e il matchmaking risulta quasi istantaneo, il che azzera le attese, ma crea qualche dubbio sul fatto che ci siano dei bot ad affollare i server, oltre a tanti utenti umani che comunque siamo sicuri di aver incontrato durante i nostri test (anche perché le abbiamo prese).