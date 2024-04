Fine delle console, storico dei videogiochi si augura che avvenga al più presto

Con un post decisamente provocatorio, lo storico dei videogiochi Felipe Pepe, autore dell'enorme CRPG Book, si è augurato la fine del mercato console, così che il medium possa parlare dei giochi davvero più giocati e non di quelli che piacciono a una minoranza rumorosa.

Il post di Pepe nasce in risposta a quello in cui Matt Piscatella ha mostrato i dati dell'andamento delle vendite delle console negli Stati Uniti, con il picco raggiunto nel 2008. Da allora ci sono stati alti e bassi ma il calo è stato evidente. Piscatella arguiva che i giovani non comprano più console e che il pubblico attuale di questa fetta di mercato è fatto soprattutto da vecchi giocatori.