Nel corso dell'evento di presentazione di PS5 è stato annunciato l'horror Five Nights At Freddy's: Security Breach con un teaser trailer davvero inquietante, che però non ha fatto vedere molto del gioco in sé. In attesa di avere maggiori informazioni, potete vederlo in testa alla notizia.

Five Nights At Freddy's: Security Breach è il nuovo capitolo di una serie culto famosa particolarmente su PC.