Flintlock: The Siege of Dawn si mostra con uno spettacolare trailer del gameplay

Il trailer documenta queste meccaniche in maniera molto chiara, sottolineando la varietà del repertorio che avremo a disposizione in battaglia fra armi bianche e bocche da fuoco, senza ovviamente escludere un'ampia gamma di devastanti manovre speciali.

IGN ha pubblicato un nuovo, spettacolare trailer del gameplay di Flintlock: The Siege of Dawn che ci introduce rapidamente ai personaggi e agli scenari del gioco, per poi lasciare il posto all'azione adrenalinica dei combattimenti.

Manca pochissimo all'uscita

Manca ormai pochissimo all'uscita di Flintlock: The Siege of Dawn, fissata al 18 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco sarà peraltro disponibile dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass, per la gioia degli abbonati al servizio Microsoft.

Alcuni giorni fa abbiamo provato Flintlock: The Siege of Dawn e le sensazioni sono state positive, in particolare per la bontà di un sistema di combattimento parecchio dinamico e divertente, per la progressione ben scandita e le tante opzioni disponibili per personalizzare l'esperienza.

Certo, non mancano alcune perplessità in merito al comparto narrativo e a elementi come l'esplorazione e il crafting, che pur facendo parte del gioco non sembra siano stati valorizzati come sarebbe stato lecito attendersi.