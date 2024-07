Dragon Ball è assoluto protagonista della Promozione della Settimana tra gli sconti PlayStation

In attesa dell'arrivo di Dragon Ball: Sparking! Zero , questa può essere un'ottima occasione per recuperare alcuni degli altri titoli pubblicati da Bandai Namco sulla celebre serie creata dal compianto Akira Toriyama.

Una bella dose di Dragon Ball a sconto

In particolare, si tratta in sostanza di tre giochi, ma proposti con sconti applicati su diverse edizioni e contenuti aggiuntivi.

Caulifla in Dragon Ball Xenoverse 2

Ecco dunque la lista dei giochi di Dragon Ball scontati con la Promo della Settimana su PlayStation Store:

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4 e PS5) - 4,99€

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4) - 4,99€

Dragon Ball Xenoverse 2: Special Edition (PS4 e PS5) - 24,99€

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4 e PS5) - 13,99€

Dragon Ball Z: Kakarot: Legendary Edition (PS4 e PS5) - 35,99€

Dragon Ball FighterZ (PS4 e PS5) - 9,79€

Dragon Ball FighterZ: Legendary Edition (PS4 e PS5) - 39,59€

Dragon Ball Xenoverse 2 - Extra Pass - 9,89€

Dragon Ball Xenoverse 2 - Hero of Justice Pack Set - 8,49€

Dragon Ball Z: Kakarot - Season Pass 2 - 29,99€

Si tratta di tutti i giochi più recenti di Dragon Ball usciti su PS4 e PS5, in una promozione che può rappresentare davvero un'ottima occasione per recuperarli, in attesa del nuovo capitolo in arrivo.