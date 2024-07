iPhone 16, basta differenze di potenza: chip A18 su tutti i modelli (e saranno ben 5)?

Un chip potente per supportare l'intelligenza artificiale

Questa scelta rappresenterebbe quindi un cambio di strategia per Apple, che solitamente differenzia i modelli standard da quelli Pro anche a livello di chip. Ad esempio, gli iPhone 15 utilizzano il chip A16 Bionic, mentre gli iPhone 15 Pro e Pro Max montano il più potente A17 Pro.

La decisione di utilizzare lo stesso chip A18 per tutti i modelli potrebbe essere legata alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale (Apple Intelligence) introdotte con iOS 18. Queste funzionalità richiedono un chip potente per l'elaborazione on-device, e Apple potrebbe voler garantire che tutti i dispositivi futuri siano in grado di supportare l'apprendimento automatico e i compiti di intelligenza artificiale.

iPhone 15 Pro Max

Certo, il SoC A17 Pro sarebbe stato spendibile sui nuovi modelli, visto che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max rientrano nella lista completa dei dispositivi che supporteranno in tutto e per tutto Apple Intelligence; è però possibile che Apple voglia partire da un punto "zero" per tutti i dispositivi: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max e il tanto vociferato nuovo iPhone SE.

Nonostante l'utilizzo di un unico chip, Apple potrebbe comunque differenziare i modelli standard da quelli Pro, rendendo di fatto la scelta una semplice mossa di marketing. Per l'esempio l'azienda di Cupertino potrebbe decidere di utilizzare chip A18 con un numero inferiore di core GPU per i modelli standard e riservare i chip con GPU più potenti per la linea iPhone 16 Pro. Insomma, bisognerà aspettare per capire l'effettiva portata della scelta. Intanto, però, sappiamo che Google Pixel 9 e iPhone 16 Pro avranno lo stesso display: ecco cosa sappiamo dell'OLED M14 SDC.

E voi che cosa ne pensate di questa possibile scelta di Apple? L'uniformità del chip è un fattore che potrebbe farvi scegliere di passare ad iPhone 16? Condividete le vostre opinioni nei commenti!