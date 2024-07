XDefiant: Stagione 1 è ora disponibile, vediamo i nuovi contenuti e le modifiche al bilanciamento

Tra queste ci sono tre nuove armi : LVOA-C, lo Shotgun a canne mozze e un fucile di precisione non meglio specificato, ma anche numerose variazioni applicate al gameplay, soprattutto con una rielaborazione del bilanciamento per quanto riguarda diversi aspetti dello sparatutto multiplayer competitivo.

La prima stagione di XDefiant segna l'arrivo della nuova mappa Clubhouse e altre due che arriveranno in seguito, ovvero Rockefeller e Daytona, andando ad espandere in maniera sostanziale i contenuti del gioco, insieme a diverse altre aggiunte.

Ubisoft ha annunciato che la Stagione 1 di XDefiant è ufficialmente disponibile , con l'aggiornamento andato in scena nelle ore scorse e contenente diverse variazioni interessanti al gioco, che comprendono anche alcune modifiche al bilanciamento tra le tante novità presenti.

Tante modifiche e novità applicate con la Stagione 1

Tutti i dettagli sull'aggiornamento incentrato sull'arrivo della Stagione 1 possono essere visti nelle note ufficiali pubblicate da Ubisoft linkate sotto la news come "fonte", mentre ci limitiamo qui a qualche menzione tra le cose più importanti.

Alcuni operatori di XDefiant

In particolare, si parla di alcune modifiche relative al gameplay, alle fazioni e alle modalità di gioco.

Sul fronte del gameplay, è stato modificato il tempo di scadenza dei Booster attivati, in modo che la loro durata si riduca solo durante le partite, quando si sta effettivamente giocando, anziché sempre, come avveniva prima.

Abbassata inoltre la soglia di XP per ogni livello del Pass Battaglia, per dare un po' più di spinta alla progressione, oltre alla variazione sulle ricompense XP del bonus partita: MVP e Vittoria sono passati da 2.000 a 1.000 XP. L'estrazione è passata da 1.000 a 500. Il completamento è raddoppiato da 2.000 a 4.000 per incoraggiare i giocatori a rimanere impegnati.

Rispondendo a una richiesta specifica della community, inoltre, Ubisoft ha aggiunto l'icona del colpo alla testa al Killfeed, "perché è bello farlo", a quanto pare.

Per quanto riguarda le fazioni, è stata aggiunta la GSK e un annunciatore specifico: HQ. Si tratta di operatori d'elite del Team Rainbow dal comando di protezione di frontiera della Germania, specializzati in varie azioni di controllo e combattimento.

È aumentato il cooldown sulla Echelon Intel Suit e su Phantoms' Mag Barrier, mentre è diminuito quello di DedSec Hijack, insieme a diversi altri aggiustamenti applicati, come visibile nelle note della patch.

Come riferito in precedenza, l'arrivo della Stagione 1 corrisponde inoltre anche all'introduzione della modalità di gioco "Cattura la Bandiera", un vero e proprio classico degli sparatutto a squadre competitivi, di cui abbiamo visto anche il trailer dedicato.