Football Manager 2022, vendite per oltre un milione di copie su PC

Football Manager 2022 ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie su PC: lo ha annunciato Miles Jacobson, director ed executive producer della serie simulativa firmata Sports Interactive.

Nella recensione di Football Manager 2022, il nostro Rosario Salatiello ha segnalato diverse migliorie apportate all'esperienza, l'utilità del nuovo Centro Dati e la presenza di animazioni inedite in partita: elementi che concorrono a comporre un quadro di grande solidità.

"Nel corso delle ultime dodici ore abbiamo venduto la nostra milionesima copia di Football Manager 2022 per PC e Mac", ha scritto Jacobson in un post su Twitter, procedendo quindi a ringraziare gli utenti.

"In tempi così difficili, in particolare nel mezzo di crisi come quelle che stiamo vivendo, non si tratta di qualcosa che diamo per scontato. Dunque vogliamo ringraziare tutti voi che avete acquistato il gioco, lo avete giocato tramite Game Pass o su altre piattaforme."