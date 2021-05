Frostpunk Mobile annunciato da NetEase, in arrivo

Frostpunk Mobile è stato annunciato da NetEase, una versione portatile, per iOS e Android, dell'ottimo city builder con elementi survival da parte di 11 Bit Studios, ma non c'è ancora una data di uscita precisa per questa interessante versione.

Non sappiamo di preciso di cosa si tratti e le prime comunicazioni da parte dei publisher cinese NetEase non fanno chiarezza: sembra che sia un titolo non del tutto separato dal gioco principale su PC e console, dunque potrebbe essere una sorta di spin-off minore rispetto al gioco vero e proprio, oppure una conversione su piattaforme mobile.

Il breve tweet di presentazione da parte dell'account ufficiale parla del "gameplay originale di Frostpunk portato su piattaforme mobile", qualcosa che consentirà ai giocatori di "immergersi più in profondità nell'esperienza survival della società post-apocalittica".



Letto così, sembra una sorta di porting vero e proprio, ma attendiamo informazioni più precise. Il gioco originale ci vede impegnati nel garantire la sopravvivenza di una comunità di uomini e donne in un futuro post-apocalittico che si ritrovano a dover combattere costantemente contro il freddo dato da una nuova glaciazione, dunque trovando il modo di costruire e organizzare la nuova società intorno a fonti di calore e trovando e gestendo al meglio le scarse risorse, anche attraverso esplorazioni fuori dai confini.

Frostpunk ha ricevuto un'ultima espansione l'anno scorso con anche un gioco da tavolo. Per conoscere meglio la versione originale, vi rimandiamo alla recensione di Frostpunk.